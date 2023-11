Le télescope Euclid de l'ESA tient toutes ses promesses : les images sont à couper le souffle !

On y retrouve l'amas de galaxies de Persée (Perseus Cluster), que l'on a affiché en tête de l'article. Sur ce dernier, on peut distinguer à l'œil nu plus de 1 000 galaxies différentes, et dans les détails de l'image, les astrophysiciens savent que plus de 100 000 autres se cachent encore, mais seront révélées par le télescope. Bon nombre d'entre elles n'ont jamais été observées ni révélées, faute de mesures et leurs caractéristiques vont révéler la structure de ce « coin » de l'Univers. L'amas de Persée est particulièrement scruté, car il est connu dans la littérature scientifique comme une zone qui n'a pu se former et évoluer qu'avec une forte proportion de matière noire. Cartographier ce petit coin du ciel avec précision recèle donc un trésor scientifique !