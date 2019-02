Le rover européen qui va participer à ExoMars 2020 a un petit nom : Rosalind Franklin

Photos from this morning's event at @AirbusSpace in Stevenage, UK, where UK Science Minister @CSkidmoreUK and @astro_timpeake revealed Rosalind Franklin as the name chosen for the @ESA_MarsRover #ScienceAtESA

More images: https://t.co/TkbVI7KeIt pic.twitter.com/WGyQoLQXmM