Le prototype de Starship décolle pour un spectaculaire essai à 12,5 km d'altitude (avec un atterrissage moins doux que prévu)

La fenêtre de tir s'ouvrant à 9h locales (15 heures Paris), les villageois de Boca Chica étaient déjà priés d'évacuer leurs habitations dans la soirée précédente, et la veille. Sur le site de lancement, les préparatifs se sont succédé toute la journée, après un premier essai le 8 décembre à 23h50 qui n'avait pu aller jusqu'au décollage à cause d'un problème sur l'un des trois moteurs Raptor.

Le 9 décembre, les équipes d'Elon Musk (présent au Texas, maintenant qu'il habite officiellement dans le coin) ont d'abord tenté une première fois aux alentours de 22h20, arrêtant le compte à rebours à 2 minutes et 6 secondes… à cause, visiblement, d'un avion présent dans la zone d'exclusion. Enfin, et à la grande joie de plus de 550 000 spectateurs en direct sur le flux de SpaceX, Starship SN8 a allumé ses 3 moteurs et décollé à 23h40.