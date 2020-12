Hayabusa2 réussit à déposer ses échantillons d'astéroïde sur Terre !

Après leur retour sur Terre, c'est une nouvelle « vie » qui va commencer pour les échantillons de Ryugu. Le container sera ouvert pour la première fois dans une atmosphère hautement contrôlée, pour être sûrs de ne pas les contaminer. Il y aura d'abord un inventaire le plus complet possible pour peser, mesurer et même compter les « grains » collectés. Une partie (traditionnellement autour de 40 à 60%) sera laissée de côté et stockée dans des conditions de long terme pour être ouverte d'ici quelques décennies lorsque les instruments et moyens d'étude auront encore progressé. L'autre sera étudiée durant environ six mois par l'équipe internationale de scientifiques constituée par les responsables de Hayabusa2, qui ont en quelque sorte l'exclusivité des premiers résultats.