Hayabusa2 repart de son astéroïde demain !

La sonde Hayabusa2

Pour quelques ions de plus

Lire aussi :

Lancée en 2003, la sonde spatiale Mars Express a célébré sa 20 000e orbite autour de Mars



Atterrissage à haute valeur ajoutée

Lire aussi :

Tout savoir sur Starlink, la constellation qui veut mettre la fibre en orbite



Source : Jaxa

Après son décollage le 3 décembre 2014, la sonde japonaise avait attendu plusieurs années pour atteindre son objectif, l'astéroïde de type C « Ryugu », le 27 juin 2018. Depuis, la mission a réussi de nombreuses et impressionnantes expériences comme le largage de quatre robots, une explosion contrôlée pour créer un cratère, des vols à très basse altitude (quelques mètres) et deux prises d'échantillons, au cours desquelles Hayabusa2 est venue frôler la surface avec sa « trompe ». Ce 13 novembre à 2h du matin (Paris), le véhicule va quitter son astéroïde et entamer son voyage de retour vers la Terre.Actuellement à 20 km de la surface de Ryugu, la sonde va d'abord allumer brièvement ses moteurs auxiliaires pour s'éloigner définitivement de l'astéroïde. Durant cinq jours jusqu'à être à plus de 60 km, le véhicule japonais va réaliser ses dernières observations de Ryugu, après quoi il s'orientera avec précision pour son retour sur Terre.Du 19 novembre au 2 décembre, il testera ses quatre moteurs à propulsion ionique au Xénon qui ont passé de longs mois éteints, après quoi il entrera dans une phase de croisière (un moteur en réserve). L'état des propulseurs est le point le plus critique : s'ils fonctionnent correctement, alors la mission Hayabusa2 sera quasiment assurée d'arriver à bon port.L'atterrissage est prévu près de Woomera, en Australie, au mois de décembre 2020 (la date précise sera connue en fonction de la précision du trajet). Hayabusa2 larguera une petite capsule avec les poussières récoltées à la surface, et dans le cratère créé par la mission, qui rentrera seule dans l'atmosphère.Le véhicule principal, pour sa part, devait initialement se consumer au-dessus du Pacifique, mais après étude de ses réserves en carburant, l'agence japonaise étudie d'autres scénarios. Hayabusa2 pourrait en effet se contenter de survoler notre planète avant de se diriger vers un potentiel autre astéroïde ou corps céleste proche.