Talon-A, Talon-Z et Black Ice : découvrez les avions hypersoniques futuristes de Stratolaunch

Vue d'artiste du petit avion hypersonique Talon-A. © Stratolaunch

Un petit peu largués

Voici les Talons-A ! © Stratolaunch

Maître et Talon

Vue d'artiste du véhicule Black Ice. Notez les hublots... © Stratolaunch

Perspectives alléchantes

Source : Stratolaunch

Au programme, une famille de deux avions hypersoniques, et même une navette futuriste avec des capacités orbitales.Maintenant qu'on sait que le programme de test en vol de l'avion de Stratolaunch (le Roc) doit reprendre au second semestre, il devenait intéressant de connaître ce que l'entreprise basée à Mojave comptait faire voler. C'est chose faite ce 30 mars avec, non pas un, mais trois nouveaux véhicules conçus pour être transportés à plus de 10 000 m d'altitude, sous la partie centrale de l'aile gigantesque du Roc (qui a la plus grande envergure au monde) avant d'être largués et d'allumer leurs propres moteurs.En effet, Stratolaunch compte dans un premier temps commercialiser des vols hypersoniques de drones pour «». Avant de viser plus haut...Le premier véhicule, automatisé, se nomme Talon-A, et sera le plus petit de la famille avec 8,5 mètres de long, 3,4 mètres d'envergure, et 2,7 tonnes sur la balance. Stratolaunch annonce pour le moment qu'il sera capable d'allumer son moteur fusée pour un peu plus d'une minute afin d'atteindre Mach 6 (7 400 km/h). Talon-A sera équipé de multiples capteurs internes et externes que les clients pourront consulter en commandant des vols, mais aussi de petits espaces pour placer des charges utiles (antennes, capteurs, instruments scientifiques).Toujours selon l'entreprise, le plus petit drone de la famille pourra voler en escadrille, car trois modèles de ce type pourront être portés sous l'aile du Roc. Un second véhicule hypersonique, visiblement plus grand et nommé Talon-Z, a aussi été dévoilé, même si on ne connait pas ses futures caractéristiques techniques.Le troisième et dernier véhicule n'est rien de moins qu'une navette spatiale . Nommée Black Ice, elle sera avant tout développée en version automatisée, et devrait être capable d'atteindre l'orbite basse avec ses moteurs, afin d'y larguer des charges utiles ou même un étage supérieur depuis sa soute. Enfin, et même si cette annonce est très futuriste, une version habitée est déjà dans les plans de l'entreprise.Si les visuels 3D sont dans l'air du temps, et que l'avion avec la plus grande envergure au monde est déjà une réalité, il faut toutefois être prudents et s'armer de patience pour voir ce projet aboutir. D'une part, il faut que le Roc se voit accorder les autorisations de voler régulièrement, et Stratolaunch doit pour cela prouver que leur monstre volant peut terminer sa campagne d'essais.Ensuite, se pose la question de la motorisation de ces petits avions hypersoniques, ainsi que de leur conception... Et en dernier lieu, leur domaine de vol. Les très hautes vitesses dans l'atmosphère font partie des limites connues de la physique, et ne sont actuellement maîtrisées que par une poignée de prototypes militaires et de projets spatiaux. La gamme de Stratolaunch est donc aussi intéressante qu'ambitieuse.