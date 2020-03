Alors qu'on le pensait fini, Stratolaunch va reprendre ses essais de vol dès septembre

© Stratolaunch

Le plus grand avion du monde

Des vols d'essai réguliers pendant huit mois

L'histoire de Stratolaunch aura décidément été ponctuée de nombreuses turbulences. Mais après avoir connu un trou d'air important, le plus grand avion du monde semble désormais prêt à reprendre son envol.Retour quelques mois en arrière. En avril 2019, Stratolaunch a marqué l'histoire de l'aviation, en faisant voler le plus grand aéroplane du monde. Ce projet était notamment l'œuvre de Paul Allen , cofondateur de Microsoft et décédé six mois plus tôt. Mais ce vol d'essai reste à ce jour le seul effectué par le gigantesque engin.Car dès le mois de juin de la même année, la société semblait battre de l'aile. Des rumeurs insistantes faisaient même état d'une fin d'activité imminente En fin de compte, c'est un rachat qui a sauvé Stratolaunch, en octobre dernier. À l'époque, on ignorait l'identité du repreneur, mais on a finalement appris qu'il s'agissait du fonds d'investissement Cerberus Capital Management. Une acquisition qui ouvrait ainsi la porte à un retour de Stratolaunch dans les airs.Cet espoir n'était pas une chimère. C'est ce qu'a confirmé ce mois-ci Mark Bitterman, Vice-président de la société en charge des relations gouvernementales et du développement commercial, indiquant travailler de concert avec la Federal Aviation Administration (FAA), l'agence américaine régulant l'aviation civile. «», a-t-il déclaré.Cette procédure, qui devrait durer environ huit mois, s'accompagne d'un repositionnement de l'entreprise. Alors que son ambition initiale était d'envoyer des satellites dans l'espace, elle poursuit à présent un nouvel objectif : réaliser des tests de vols à très haute vitesse (avions hypersoniques, par exemple), pour le compte de gouvernements ou d'acteurs industriels.