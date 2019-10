L'avion géant Stratolaunch change de propriétaire, et pourrait donc revoler !

© Stratolaunch

L'identité du nouveau propriétaire reste inconnue

Bientôt de retour dans les airs ?

Ces derniers mois, on ne donnait pas cher du fuselage de Stratolaunch. Fondée par l'ancien cofondateur de Microsoft, Paul Allen, l'entreprise semblait en effet sur le déclin et des sources proches affirmaient qu'elle cherchait à vendre ses actifs et ses brevets Mais nouveau rebondissement : Stratolaunch n'aurait pas dit son dernier mot. Vendredi dernier, la société a publié un communiqué, dans lequel elle déclare avoir trouvé un nouveau propriétaire. Le spectre d'une fermeture semble donc éloigné, et l'entreprise indique «».Jusqu'à présent, Stratolaunch appartenait à Vulcan Ventures, fondée par Paul Allen et gérée, depuis son décès il y a un an, par sa sœur, Jody Allen. Dans le communiqué, la société remercie d'ailleurs le groupe, «».En revanche, aucune information n'a filtré concernant le mystérieux repreneur. L'entreprise a précisé qu'elle ne livrerait aucun commentaire supplémentaire et qu'elle ne donnerait aucune interview dans les prochains jours.Cette annonce inattendue constitue bien sûr une bonne nouvelle pour l'aéronef géant conçu par Stratolaunch. D'une longueur de 72 mètres et d'une envergure de 117 mètres, il est officiellement considéré comme le plus grand avion du monde. Doté de six moteurs, il n'est pas destiné au transport aérien mais a plutôt pour ambition de lancer des satellites dans l'espace.Et le gigantesque engin a déjà fait l'objet d'une première sortie réussie , le 13 avril dernier, dans le désert de Mojave, en Californie (États-Unis). Mais depuis cette date, il rongeait son frein, enfermé dans un hangar en attendant de connaître sa future destination. Avec l'arrivée de ce nouveau propriétaire, il devrait prochainement pouvoir de nouveau se dégourdir les ailes.