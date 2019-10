Airbus A350 : le premier modèle du dernier avion d'Air France a fait son apparition à Paris

L'Airbus A350 d'Air France © Airbus SAS

Air France s'équipe d'appareils moins gourmands en carburant

Lire aussi :

Le nouvel Airbus A350 a réalisé son vol inaugural



Bienvenue à ce nouvel avion @airfrance #AF350 sur le tarmac de @ParisAeroport #CDG: -25% de Conso carburant et démissions de #CO2 et -40% d'émissions sonores. Un vrai atout durable pour le #hub de CDG. pic.twitter.com/VZiP17Ifwg — Paris Aéroport (@ParisAeroport) September 27, 2019

Source : Communiqué de presse

Air France poursuit son processus de modernisation de sa flotte. Après avoir réceptionné son tout premier Airbus A350-900 à Toulouse, le 27 septembre, la compagnie a fait décoller le gros oiseau pour atterrir à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. De nombreux invités étaient à bord de l'appareil, pour vivre ce vol symbolique qui aura duré une heure, achevé par le fameux water salute.D'ici 2025, Air France a prévu de s'équiper de 28 Airbus A350-900, qui rappelons-le consomment 25 % de carburant en moins (pour un gain de 2,5 litres par passager tous les 100 kilomètres) et diminue ses émissions sonores de 40 %.L'appareil, doté de 324 sièges (34 en cabine Business, 24 en cabine Premium Economy et 266 en cabine Economy) avec un espace pour les jambes revu à la hausse et des hublots plus grands, effectuera son premier vol commercial le 7 octobre 2019. Il sera déployé vers 6 destinations d'ici 2020 : Abidjan (Côte d'Ivoire), Bamako (Mali), Toronto (Canada), Le Caire (Égypte), Séoul (Corée du Sud) et Bangkok (Thaïlande)., a réagi Anne Rigail, directrice générale de la compagnie aérienne.