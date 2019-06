Stratolaunch en train de fermer ? La société vendrait ses actifs et ses brevets

© Stratolaunch

Stratolaunch refuse tout commentaire

Un concurrent en moins pour SpaceX et Blue Origin ?

Source : Reuters

, décédé en octobre 2018, était notamment célèbre pour avoir cofondéavec Bill Gates. Devenu milliardaire, l'entrepreneur en avait profité pour concrétiser ses rêves d'espace, non pas en devenant astronaute, mais en fondant la société spatiale, en 2011.Quelques mois après la mort d'Allen, son entreprise serait sur le déclin. Quatre personnes, qui ont préféré garder l'anonymat, ont ainsi déclaré àqueserait. De plus, la société étudierait la possibilité deNéanmoins, l'opération est loin d'être officielle. Un responsable de l'entreprise aurait d'ailleurs refusé de confirmer ou d'infirmer l'information, se contentant de déclarer : «».Lancée en 2011,s'est rapidement affirmée comme une nouvelle actrice de lamenée par de riches entrepreneurs, tels que Richard Branson (Virgin Galactic), Jeff Bezos (Blue Origin) ou Elon Musk (SpaceX). Toutes ces sociétés cherchaient de fait à se positionner sur le marché du lancement de satellites, dorénavant accessible à de nouveaux entrants.L'entreprise de Paul Allen s'était particulièrement distinguée avec le développement duen envergure, celle de l'appareil en question atteignant. Propulsé par six moteurs, l'engin avait réalisé un vol inaugural en avril dernier. Il était conçu pour, voire pour y transporter des voyageurs humains.Mais ces derniers mois, Stratolaunch diminuait progressivement son activité. L'entreprise ne compterait aujourd'hui plus qu', contre 77 en décembre dernier. La fin de l'aventure serait donc proche pour la société, mais pas nécessairement pour l'avion. En privilégiant la vente de ses actifs, Stratolaunch choisirait plutôt d'en confier les clés à quelqu'un d'autre.