La NASA tente de prolonger la durée de vie des infatigables sondes Voyager

Edward C. Stone, responsable du programme Voyager en 1972 © NASA/JPL

Des choix délicats mais judicieux

Quelques détails sur les sondes Voyager 1 & 2 en date du 15 juillet 2019 © NASA

Les sondes Voyager confrontées au froid galactique

Source : Communiqué NASA

Lancées en 1977, les sondesont depuis longtemps atteint leurs objectifs scientifiques en survolant des planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, mais aussi leurs satellites, à l'instar d'Europe, Titan, Io, Callisto, Ganymède, et ainsi de suite. Malgré tout, ce programme qui est certainement le plus prolifique de toute l'histoire de l' exploration spatiale n'est pas tout à fait terminé !Toutes deux parties dans des directions différentes, lesse situent maintenant à plusieurs dizaines de milliards de kilomètres de notre chère Terre et sont les premiers engins de conception humaine àau-delà de l'héliopause,Aux confins de l'espace, certains instruments de ces sondes qui ont marqué l'histoire renvoient encore des données vers la Terre dans le cadre de leur mission), des informations précieuses et d'une grande rareté.Maintenant âgées de, les sondes Voyager 1 et 2 sont confrontées à une inéluctablevia leurs trois générateurs thermoélectriques à radioisotope, un système qui permet de produire de l'énergie grâce à la chaleur émise par la désintégration radioactive du plutonium 238. Pour prolonger encore de quelques années la durée de vie de ses sondes, la NASA se voit donc contrainte de prendre de difficiles décisions en choisissant quels équipements doivent être, ou non,Dans son, l'agence spatiale explique : «C'est ainsi que l'équipe scientifique et les responsables du programme ont décidé il y a peu de, le dernier en date étant le dispositif de chauffage du(CRS).À l'heure actuelle, cet instrument, mais peut-être plus pour longtemps puisqu'il n'est désormais plus réchauffé contre le froid galactique. La NASA explique qu'il est actuellement soumis à une température de -14 °C, ce qui est encore loin des -45 °C auxquels il avait été soumis lors d'une série de tests avant son lancement. L'agence spatiale américaine nous rappelle par ailleurs que d'autres instruments deont déjà connus des températures bien plus extrêmes, ce fut notamment le cas du spectromètre de Voyager 1 qui a continué de fonctionner malgréEdward Stone, ancien responsable du programme, que l'on peut voir en compagnie d'une maquette de Voyager à l'échelle 1 ci-dessus, explique que «» compte tenu des régions de l'espace qu'arpentent ces deux engins. Un fait qui explique simplement pourquoi la NASA tient tant à prolonger leur durée de vie.