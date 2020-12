La présence de phosphine autour de Vénus remise en question

En octobre, la soumission avant publication d'un article sobrement intitulé « No phosphine in the atmosphere of Venus » (G. L. Villanueva et al.) venait battre en brèche les conclusions de l'équipe du Dr. Greaves, demandant ni plus ni moins que le retrait de l'article initial. Il faut dire que le débat scientifique sur la question est fiévreux depuis le premier jour, certains chercheurs reprochant une communication trop aguicheuse à la RAS.