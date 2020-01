Cette photo ne représente pas du pop-corn : elle montre notre soleil en très haute résolution

Lire aussi :

Des images riches en détails

Prédire la météo spatiale

Source : NSO

Les scientifiques de la National Science Foundation (NSF), en charge du télescope, espèrent que ces images permettront de prévoir les aléas du Soleil et d'en apprendre plus à son sujet.Les images de l'observatoire donnent à voir du plasma qui semble «» à la surface du Soleil. Celui-ci dessine des structures évoquant des cellules, chacune d'entre elles étant d'une taille supérieure à celle de la France. Des vidéos à différentes échelles sont disponibles directement sur le site du NSO . On peut y observer les mouvements de convection, où le plasma le plus chaud remonte à la surface tandis qu'un autre, plus froid, s'enfonce.Pour réaliser ces photographies et ces vidéos, le télescope a utilisé un miroir de quatre mètres de large (le plus grand au monde pour un télescope solaire). Installé sur le mont Haleakalā de l'île hawaïenne de Maui, à 3 000 mètres d'altitude, il dispose de conditions de visibilité idéales. Néanmoins, pour l'observation d'un astre comme le soleil, le NSF explique qu'il aura fallu mettre au point un système de refroidissement spécifique. Celui-ci régule la chaleur du miroir, qui peut ainsi se tourner vers le soleil sans surchauffer. L'appareil dispose aussi d'un système optique que le NSF décrit comme «» et lui permet d'améliorer la clarté des images.Les visuels obtenus auront un rôle plus important qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Dans son communiqué, le NSF a effectivement déclaré que le DKIST devrait ouvrir «». L'organisme explique que «». Un exemple a été donné en 2017, pendant l'ouragan Irma. Au moment où celui-ci a touché terre, un événement météorologique spatial a interrompu les communications radio des secours ainsi que le trafic aérien et maritime pendant huit heures.La directrice du NSF, France Córdova a déclaré que ces images étaient «». L'établissement affirme qu'elles constituent les images les plus détaillées du Soleil à ce jour, ce qui doit favoriser l'étude des éruptions solaires et la cartographie des champs magnétiques de la couronne solaire, la partie externe de l'atmosphère de l'astre qui se termine en se diluant dans l'espace. «», affirme France Córdova.