La situation semble anecdotique, ce n'est pas la première fois qu'un système audio est un peu perturbé lors d'un voyage spatial, et la capsule de Boeing est quand même en orbite depuis 3 mois (sa mission devait durer 6 jours, à l'origine). Ce que les équipes au sol devaient vérifier avant tout, c'est qu'il ne s'agisse pas du symptôme d'une panne plus importante, d'une vanne ou d'une fuite encore non détectée.

La NASA, en dehors de l'échange avec l'ISS, n'a pas communiqué au cours du week-end, tandis que plusieurs experts ont proposé des pistes pour identifier le problème (notamment des perturbations électromagnétiques sur le système de communication avec l'ISS). Ce lundi, l'agence américaine a posté son explication : le problème est résolu, il s'agissait d'une mauvaise configuration audio qui générait ce bruit.