Une prothèse permet de rétablir les sensations de patients amputés au-dessus du genou

Des capteurs au niveau des pieds et du genou

Une « interface cerveau-machine »

Source : IEEE Spectrum

Cette découverte, dévoilée lundi 9 septembre, ouvre des perspectives capitales pour améliorer la mobilité des porteurs de prothèses et réduire les douleurs dites « fantômes ».Les chercheurs, affiliés à l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), ont publié les résultats dans les pages de la revue scientifique Nature Medicine . Ils expliquent avoir mis au pointau niveau de la plante du pied et du pli du genou. Ces capteurs sont reliés à desAinsi, la sensibilité du membre perdu est en partie recréée, permettant à deux patients-tests de «», rapporte l'AFP Plus précisément, les chercheurs ont utilisé une prothèse de l'entreprise Ossür,sur le pli du genou. L'équipe a légèrement modifié l'appareil, ajoutant égalementau niveau du pied. Ces capteurs transmettent un signal en temps réel, par Bluetooth, à un contrôleur sanglé à la cheville des patients.Grâce à un algorithme, ce contrôleur. Le cerveau interprète ensuite ces signaux comme s'ils venaient du pied et du genou.Cette prothèse s'ancre dans le champ de l'«» ou «», un domaine de recherche en plein développement, notamment en France , et qui permet d'améliorer la vie de patients paralysés ou amputés, en leur permettant deC'est la première fois qu'une prothèse de ce type est mise en place sur un membre inférieur amputé au-dessus du genou. «», rapporte l'article publié dans la revueAprès ces premiers essais sur deux personnes, les équipes de l'ETH Zurich, dirigées par le professeur Stanisa Raspopovic, vont lancer