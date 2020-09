La première course de bateaux électriques se lance, avec un message écologique

Organisée par l’Union Internationale Motonautique (UIM), la E1 World Electric Powerboat Series lance la première course de bateaux électriques au monde.

« Sur Terre, les océans, lacs et rivières sont soumis à une énorme pression environnementale à cause des déversements de combustibles fossiles ainsi que de la pollution par le plastique, » s’alarme Alejandro Agag, fondateur des courses E1. Cette nouvelle forme de course nautique a pour ambition « d’ouvrir la voie à l’électrification de la mobilité nautique pour les générations futures » ajoute-t-il.