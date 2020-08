EMX Powertrain, la moto-cross électrique conçue en partenariat avec Yamaha

L’idée de départ est simple : remplacer la motorisation thermique par une motorisation électrique. Pour ce faire, Yamaha a fourni le cadre d’une moto-cross YZF250 pour la transformer en première moto-cross électrique de compétition.

Dohms a fourni le moteur électrique qui est alimenté par les blocs-batteries interchangeables de SPIKE. Il ne restait plus qu’à assembler le tout pour donner naissance au projet EMX Powertrain. Ce développement suit la tendance actuelle chez les constructeurs de motos à travers le monde. De plus en plus de marques développent et proposent des motos de différentes catégories avec une propulsion électrique.