Lewis Hamilton lance son équipe dans le championnat électrique Extreme E

La discipline, qui débutera sa première saison en 2021, a été critiquée pour le paradoxe que représente la volonté d'aider l'environnement avec des voitures de course. Le championnat met néanmoins tout en place pour éviter d'avoir un impact écologique lourd.

Le matériel et les véhicules seront affrétés par un bateau, très largement modifié pour réduire ses émissions, tandis que la présence sur place des médias et du public ne sera pas autorisée, pour ne pas perturber l'environnement. Les équipages seront constitués de deux pilotes, et le règlement oblige d'engager un homme et une femme, qui se partageront de manière égale les rôles de pilote et copilote.