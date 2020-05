Formule E en ligne : le pilote se fait remplacer par un joueur professionnel

Le championnat de Formule E FIA étant logiquement interrompu en raison de la crise sanitaire , une compétition alternative, le ABB Formula E Race At Home Challenge, a vu le jour en ligne au profit de l'UNICEF, avec les "vrais" pilotes du championnat physique. Et l'un des pilotes a fauté, ce week-end, lors de la cinquième manche suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

Daniel Abt, qualifié en deuxième position, a pris samedi la troisième place de la cinquième épreuve du ABB Formula E Race At Home Challenge, non sans jouer des coudes avec ses camarades tout au long de la course, en échouant qu'à trois petites secondes du vainqueur, le Britannique Oliver Rowland et son dauphin, le Belge Stoffel Vandoorne.

Et la supercherie n'était franchement pas très subtile, même si le e-sportif avait pris la peine d'enfiler la tenue du pilote allemand et de masquer son visage à l'aide d'un accessoire, on pouvait déjà noter une différence de carrure entre les deux hommes. Mais surtout, c'est le comportement du simracer qui a trahi Daniel Abt, en étant bien plus rapide et bien plus agressif sur la piste virtuelle que ce dernier.