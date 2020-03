Covid-19 : le championnat de Formule E suspendu pendant deux mois

Les voitures de Formule E vont devoir rester dans les stands © Jérôme Cartegini

Une ligne de conduite plus ferme

Drapeau vert à partir de juin ?

Source : Formule E

Le Covid-19 avait déjà commencé à peser sur le planning des courses de Formule E. Mais dans un premier temps, les organisateurs de la compétition s'étaient contentés de reporter l'ePrix prévu en Chine en mars 2020 Force est de constater que la situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis cette annonce. Il était donc temps de prendre des décisions plus radicales, qui ont été annoncées par la Formule E et la Fédération internationale de l'automobile (FIA), sur le site officiel du championnat . Cette fois, pas de demi-mesure : la compétition est suspendue pour une durée de deux mois.Cela signifie donc qu'en plus de la manche prévue à Sanya (Chine), plusieurs autres courses sont reportées ou annulées : celles de Rome (Italie) et Séoul (Corée du Sud), censées se dérouler respectivement le 4 avril et le 3 mai 2020. Mais cela concerne aussi l'ePrix de Paris, qui devait se tenir le 18 avril prochain. Ces courses seront-elles reprogrammées ? Rien n'est moins sûr, mais les organisateurs vont étudier cette possibilité, en collaboration avec les autorités locales.Quand la compétition reprendra-t-elle ? Pour répondre, la Formule E a choisi de faire un clin d'œil à sa discipline, en utilisant des drapeaux de couleur, correspondant à la probabilité de voir le championnat redémarrer dans les prochains mois. «», détaille l'organisation.Pour l'heure, la Formule E s'arrête donc après cinq courses disputées. À l'heure actuelle, la tête du classement est occupée par le pilote portugais António Félix da Costa, membre de l'écurie chinoise DS Techeetah.