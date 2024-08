MattS32

Ça tombe bien, ça n’est pas le cas. Mais il aurait fallu lire l’article pour s’en rendre compte.

C’est simplement une transmission sans-fil entre la manette de commande au guidon et le dérailleur (ce qui a du sens sur des vélos sportifs, c’est plus aérodynamique qu’une transmission électrique filaire, et également plus simple à installer… et par rapport à du purement mécanique on gagne aussi en maintenance, en fiabilité et probablement même en poids), transmission qui peut à quelques mètres de distance être interceptée et rejouée pour renvoyer les mêmes commandes.