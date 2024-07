Les francs-maçons, la cible inattendue d'une cyberattaque menée par LockBit

Biggs

Maintenant qu’on en parle, c’est vrai ça, au lieu d’emm*rder le monde à rançonner des hôpitaux et des collectivités, pourquoi les hackers ne s’en prennent pas aux communautés religieuses, sectes et autres sociétés secrètes, style Scientologie, Rose-Croix, Témoins de Jehovah et autres ? Elles ont du fric, certainement des tas d’infos qu’elles n’aimeraient pas voir rendues publiques, et très officieusement personne n’en voudra aux hackers pour leur geste.