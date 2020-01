Formule E : le "Driver's Eye", une mini-caméra incrustée dans le casque des pilotes, fait son apparition

© fiaformulae

La Formula E est la première série à bénéficier de la technologie

© fiaformulae

Une technologie qui séduit les pilotes

Lire aussi :

Formule E : Michelin lance le premier pneu de compétition connecté



La troisième manche du championnat de Formule E édition 2019-2020 a eu lieu au Chili, sur le circuit urbain de la capitale Santiago, le samedi 18 janvier. Outre la victoire de l'Allemand Maximilian Günther, sa première au sein de l'écurie Andretti-BMW et également dans la catégorie, le week-end fut marqué par l'introduction d'une nouvelle technologie, le, qui se traduit littéralement parLe Driver's Eye n'est autre qu'une petite caméra positionnée dans le casque de certains pilotes. Introduite lors du ePrix de Santiago, cette technologie offre un nouvel angle de vue aux téléspectateurs, qui peuvent encore mieux ressentir les sensations des pilotes et l'adrénaline qui les envahit durant les moments chauds de la course (et il y en a !).La caméra, homologuée par la FIA, retransmet son contenu en direct et est à la disposition des différents diffuseurs. La Formula E, qui a récemment acquis le statut de championnat du monde, est précurseur en la matière puisqu'elle est la première série à lancer cette technologie. Une belle prouesse qui prouve l'attrait de la Formule E pour l'innovation automobile.Pour Sébastian Tiffert, le directeur contenus, éditorial et digital pour Formula E, le Driver's EyeLa vidéo de près de deux minutes postée sur Instagram par le compte officiel du championnat témoigne bien de l'expérience que peut représenter l'ajout de ce nouvel angle de vue, plus immersif que jamais. Felipe Massa (Venturi-Mercedes) a pu visionner après le ePrix les images captées par la caméra embarquée dans son casque, qui a notamment pu filmer la touchette de l'ancien pilote de F1 sur le mur., a commenté le pilote brésilien.