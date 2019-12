La Formule E va changer de dimension, en obtenant le statut de "championnat du monde"

Paris a son propre ePrix de Formule E ©

Une catégorie « pertinente pour l'industrie automobile »

Lire aussi :

Formule E : Michelin lance le premier pneu de compétition connecté



Une discipline qui séduit de plus en plus

Lire aussi :

Découvrez le calendrier des courses du championnat de Formule E



Source : FIA

Le fondateur de la Formule E, Alejandro Agag, et le président de la FIA, Jean Todt, en rêvaient secrètement. La bonne nouvelle a été officialisée le mardi 3 décembre. Le « championnat ABB FIA Formula E » deviendra, à compter de la saison 2020/21, le « championnat du monde ABB FIA Formula E ». Une vraie reconnaissance pour le sport automobile électrique.Six après son lancement dans les rues du monde entier, le championnat de Formule E, qui compte cette année 12 écuries et 24 pilotes dans ses rangs, va donc symboliquement passer à l'étage supérieur, et ce, dès la saison prochaine. Cette certification a été prise par la FIA, à Paris, et les membres du Conseil mondial du sport automobile (CMSA).», a réagi Alejandro Agag. «».Jean Todt, lui, constate que «Grâce à un plateau attractif, avec des pilotes de talent dont certains ont couru en F1, à des circuits urbains dont le parcours fait souvent mouche, mais aussi grâce aux enjeux industriels de l'électrique, la Formule E est un succès qui séduit de plus en plus le public. La Formule E plaît également aux constructeurs automobiles du monde entier comme DS (groupe PSA), Audi, Nissan, BMW, Jaguar ou Mercedes.La Formule E fait en effet office de vrai laboratoire pour développer des véhicules grand public. Avec une dimension des pneumatiques identique à celle des voitures de série, Michelin, l'équipementier de la Formule E, mise énormément sur ce championnat. Et alors que la Formule E s'apprête à prendre du galon, l'intérêt autour de cette course automobile devrait croître encore un peu plus.