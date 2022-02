Neuralink : 15 des 23 singes cobayes ayant bénéficié d’un implant au cerveau seraient morts

Les dossiers d’autopsie et les rapports vétérinaires démontreraient que les tests d’implants cérébraux seraient effectués de manière illégale et provoqueraient « des souffrances extrêmes résultant de maltraitance animale et d’implants crâniens expérimentaux hautement invasifs au cours des expériences ». Dans son communiqué de presse, l’association explique également que « dans certains cas, Neuralink et l'Université de Davis ont choisi de les euthanasier avant le début des expériences, leur santé étant trop dégradée ».