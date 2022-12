Neuralink : pourquoi l'entreprise de Musk est sous le coup d'une enquête après ses tests sur des animaux

De son côté Elon Musk se défend de tout bâclage. « Avant même de penser à mettre un appareil dans un animal, nous faisons tout notre possible avec des tests rigoureux sur banc. Nous ne sommes pas cavaliers quant à l'implantation de ces appareils dans des animaux. Nous sommes extrêmement prudents et nous voulons toujours que l'appareil, chaque fois que nous procédons à l'implantation - que ce soit dans un mouton, un cochon ou un singe - soit une confirmation et non une exploration », avait-il expliqué lors d'un récent événement, tenu pour annoncer la proximité de tests de Neuralink sur des cerveaux humains.