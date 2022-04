Des hologrammes pour "envoyer" des médecins dans l'ISS ? La NASA l'a fait !

Avec l'holoportation, la NASA souhaiterait pouvoir assurer en permanence l'intervention d'un expert à bord, que le domaine résulte d'ordre médical ou mécanique. En revanche, si l'image et l'audio sont retranscrits fidèlement, la problématique du toucher reste bien présente. Au stade actuel, il n'est pas possible pour un médecin holoporté d'ausculter son patient, tout comme un mécanicien ne pourra effectuer de réparation en autonomie dans la station.

Au vu du progrès technologique, le développement de l'axe du toucher n'est pas d'actualité. En revanche, l'agence spatiale planche sur la résolution d'autres problèmes. En effet, l'holoportation permettrait sur le principe d'accompagner des expéditions habitées plus longues et plus lointaines. Si l'holoportation fonctionne correctement en temps réel entre la planète bleue et l'ISS, il est certain que l'agence spatiale devra relever d'autres défis quant à la latence (décalage temporel) induite par la distance entre les holoporteurs et l'équipage spatial.