Vivement le futur ! Victime d'un bug, ce taxi autonome provoque un énorme embouteillage

Cette mauvaise publicité pour l'entreprise n'arrive pas au meilleur des moments. En effet, Alphabet vient d'annoncer la suppression des 12 000 emplois à travers le monde. Waymo est concernée par ce plan, selon des renseignements de The Information. Des rumeurs ont même couru sur une possible session du service de transport autonome de marchandises Waymo Via, rumeurs pour le moment démenties.

Waymo est la filiale d'Alphabet la plus importante après Google. Elle emploie 2 500 personnes et travaille depuis 2009 sur la technologie de la conduite autonome. Ce secteur a créé beaucoup d'attentes, mais ses résultats commencent à se faire attendre, comme le montrent les ennuis d'Elon Musk qui aurait trop promis pour Tesla. Waymo fait actuellement rouler ses véhicules sans conducteur dans deux villes des États-Unis, San Francisco et Phoenix.