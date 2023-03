L'impression 3D de desserts arrive et on va bien rigoler... à défaut de se régaler !

Pour la science, Jonathan a ensuite goûté les créations culinaires de l'imprimante 3D, même ratées. « Ils ont définitivement le goût de quelque chose que je n'ai pas essayé auparavant. J'ai plutôt aimé, mais ce n'est pas un mélange conventionnel. Nous ne sommes pas des chefs Michelin ».

L'ingénieur indique que, au-delà du cheesecake, ses expériences ont montré qu'il est aussi possible d'imprimer du poulet, du bœuf, des légumes ou encore du fromage, même si les résultats sont pour l'heure peu probants. « Tout peut être imprimable, et je pense qu'un tel développement est inévitable. Une fois que le logiciel touche une industrie, on ne veut plus revenir en arrière ». Il envisage ainsi un futur où une imprimante 3D peut être combinée à une cuisinière laser, le tout pouvant être installé dans n'importe quel foyer.

Des chercheurs et spécialistes de l'alimentation extérieurs au projet voient cependant la chose de manière plus pessimiste. Certains estiment que l'impression d'aliments en 3D dans des restaurants et autres risque de dénaturer la pratique de la cuisine et tromper les clients, qui n'auront pas conscience de l'aspect « non naturel » de la chose.

D'autres encore s'inquiètent du fait que, pour rendre des aliments tels que des légumes ou les fruits plus faciles à imprimer, il faudrait en supprimer les nutriments les plus sains comme la fibre. Cela priverait les aliments en 3D d'éléments essentiels comme les vitamines ou les minéraux. L'avenir nous dira donc si l'impression 3D est prête à mettre la main à la… pâte, et dans quelles conditions.