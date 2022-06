Vous pouvez désormais manger vos impressions 3D, grâce à la Pâtisserie Numérique

Mais concrètement, comme Patiss3 fonctionne-t-il ? Il s'agit avant tout d'un appareil connecté qui, comme une imprimante 3D classique, produit la structure qu'on lui demande, prête à être remplie. Ici, il s'agira bien sûr d'une pâtisserie que la machine remplira tout en conservant la teneur en additifs du produit original.

Comme matériau de base, Patiss3 utilise deux poudres. La première se veut universelle pour produire toute forme de pâtisserie sucrée ou salée sans impacter outre mesure le goût. La seconde est à base de cacao pour apporter plus d'amertume. La même poudre pourra être réutilisée jusqu'à sept fois.

L'idée derrière Patiss3 est également d'offrir aux pâtissiers professionnels un gain en créativité et en coût, grâce à un modèle économique hybride basé sur le partage. L'ensemble des recettes pourra en effet être retrouvé sur un marketplace accessible via application, ouvert aux pâtisseries, restaurants et biscuiteries industrielles.

Chaque professionnel pourra ainsi apporter sa pâtisserie à l'édifice au travers de Foodlab, un laboratoire de création et de recherche et développement. Ce travail collaboratif permettra ainsi de nourrir le marketplace en recettes et in fine de développer les capacités de Patiss3. Les créateurs de recettes recevront des royalties à chaque fois que leurs créations sont utilisées par leurs pairs.



La Pâtisserie Numérique n'a pas encore précisé quand et dans quelle mesure Patiss3 commencera à être déployée auprès des pâtissiers assermentés. Un projet quoi qu'il en soit intrigant et sur le papier prometteur… à moins que cela ne soit que de la poudre d'imprimante 3D aux yeux ?