12 heures pour imprimer une maison en 3D : une solution à la crise du logement ?

Direction l'État de Virginie et la petite ville de Williamsburg, théâtre d'une prouesse technologique et d'un acte de générosité en cette période de fêtes de fin d'année. La maison construite pour April Springfield, d'une surface d'environ 110 m², comprend trois chambres, deux salles de bain et une cuisine équipée. La nouvelle propriétaire a fourni 300 heures en tant que bénévole pour être éligible au programme et remboursera une hypothèque – de 20 à 30 ans sans intérêts – à destination du financement de ce même programme.