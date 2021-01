Amazon : un fonds de 2 milliards de dollars pour construire des maisons là où le prix de l'immobilier a flambé

Certaines grandes entreprises technologiques, dont Amazon, ont souvent été critiquées, surtout aux États-Unis, pour avoir fait flamber les prix de l'immobilier dans les secteurs où elles sont implantées. En premier lieu, on peut viser la Californie et plus particulièrement la baie de San Francisco et la Silicon Valley, qui est un peu le berceau de la tech. Parmi les géants présents (Apple, Intel, Cisco, Oracle, Netflix…), Facebook et Google ont déjà lancé des programmes de logements abordables à peu près similaires.