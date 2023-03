Santé : cette mini-imprimante 3D pourrait bien vous réparer de l'intérieur d'ici une dizaine d'années

Si F3DB présente un grand potentiel, le projet en est encore à ses premiers pas. En effet, l'équipe de l'université de New South Wales a pour l'instant testé son bio-imprimeur en utilisant des matériaux non biologiques comme du chocolat et du silicone liquide.

L'appareil a ensuite été mis à l'épreuve sur un rein de cochon, puis est passé aux matériaux biologiques imprimés sur un colon artificiel placé sur une surface vitrée. « Nous avons vu les cellules grandir chaque jour et se multiplier par quatre au bout du septième jour, dernier jour de l'expérience », a ainsi indiqué Thanh Nho Do, l'une des têtes pensantes derrière F3DB.

Prudence est mère de sûreté, et une utilisation de ce bio-imprimeur dans un corps humain est encore loin de devenir réalité. De l'aveu des chercheurs, le passage de la théorie à la pratique pourrait arriver, en restant optimiste, d'ici 5 à 7 ans. D'autres spécialistes extérieurs au projet estiment avec un certain cynisme que la commercialisation d'une telle invention « n'est qu'une question de temps », sans tenir compte de la maturité d'un projet prometteur, mais très loin d'être au point.