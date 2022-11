Est-ce l'avenir ? Cette maison a été imprimée en 3D et assemblée en une demi-journée

Plusieurs pays et régions du monde sont frappés par une pénurie de logements, mais aussi de main-d'œuvre, ce qui pousse les scientifiques du globe à se creuser les méninges pour trouver des solutions salvatrices. Les chercheurs de l'université du Maine (à la pointe nord-est des États-Unis) ont peut-être trouvé le moyen de contenir cet épineux problème. Construire des maisons en 3D ? Oui, mais ce n'est plus forcément une nouveauté, et c'est même une tendance. Là où ils brillent, c'est que plutôt que d'utiliser du béton ou d'autres matériaux traditionnels, ils vont utiliser des matériaux naturels et recyclables.