Pourquoi l'ISS teste-t-elle l'impression d'organes en apesanteur ?

À long terme, Redwire espère pouvoir imprimer des organes entiers en 3D dans l'espace. « Grâce à la BFF (BioFabrication Facility), nous pouvons créer de véritables structures semblables à des tissus de manière plus efficace et plus grande que ce qui est possible par voie terrestre. Nous pouvons également utiliser la BFF pour imprimer des organoïdes, qui pourraient être utilisés pour tester l'efficacité des médicaments et réduire le besoin d'animaux de laboratoire », explique Rich Boling, Vice-président de l’entreprise.