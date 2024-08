Blackalf

En attendant, ce n’est pas avec des prix pareils que ça va résoudre la crise du logement, alors qu’on disait pourtant que la construction par imprimante 3D serait moins chère.

Ca me rappelle d’ailleurs deux autres cas, en Belgique. Quand certaines sociétés se sont lancées dans la construction de maisons à ossature bois, on a vite compris que malgré que ce soit plus facile et plus rapide, ça coûtait aussi cher qu’une construction traditionnelle en briques et béton.

L’autre cas, c’est la fabrication de « cubes » d’habitat (un cube cuisine, un cube salon, un cube chambre, etc.), que l’on assemble ensuite entre eux sur une base de simples plots de béton sans vraies fondations. Là aussi ça devait être moins coûteux et plus rapide, mais on a là aussi compris que ce n’était pas le cas.

Il se trouve que les personnes à qui j’ai acheté ma maison en 2006 faisaient construire une maison de ce type. Quelques années plus tard, ma femme a croisé l’ancienne propriétaire par hasard et celle-ci lui a dit qu’ils regrettaient de nous avoir vendu la maison pour faire construire ça. ^^