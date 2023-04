Le premier hôtel imprimé en 3D au monde va ouvrir ses portes, voilà à quoi il devrait ressembler

« En collaborant avec les penseurs révolutionnaires de BIG et d'Icon, non seulement je peux réaliser ce rêve, mais nous pouvons le faire en utilisant cette incroyable technologie d'impression 3D qui marie les principes les plus anciens de la construction en terre crue avec une technologie futuriste qui fonctionne plus rapidement, plus durablement et plus efficacement que la construction moderne », s'enthousiasme Liz Lambert.