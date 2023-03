Des data centers sur la Lune ? Une start-up américaine y croit dur comme fer

L'idée peut paraître folle, mais le projet est bel et bien en cours. Alors que les agences spatiales se préparent au retour de l'humanité sur la Lune avec le projet Artemis, et que l'on parle d'un fuseau horaire propre au satellite, une start-up américaine fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de Lonestar, dont l'idée est tout simplement d'installer des data centers sur la Lune. Au-delà de l'exploit en lui-même, l'idée serait de disposer de racks à l'abri des catastrophes naturelles et des bombes. La Lune est certes exposée aux impacts d'astéroïdes, mais la fréquence d'impact à un endroit donné est actuellement négligeable.

« À mon sens, il est inconcevable que nous gardions nos données les plus précieuses, nos connaissances […] sur Terre, là où nous faisons en ce moment même exploser des bombes », a indiqué Christopher Scott, P.-D.G. de Lonestar.

L'idée séduit visiblement les investisseurs, qui ont versé 5 millions de dollars lors d'un tour de table organisé par Scout Ventures. Parmi les investisseurs, on retrouve notamment Seldor Capital, 2 Future Holding, Atypical Ventures, ou encore Irongate Capital. C'est peu pour un projet aussi ambitieux, mais les choses devraient rapidement s'accélérer.