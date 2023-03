Pourquoi la Lune pourrait bien avoir un fuseau horaire à elle ?

La Lune est de nouveau une cible pour l'humanité. Avec les prochaines missions Artemis, l'Homme devrait à nouveau fouler sa surface en 2025 grâce à la mission Artemis III. Mais les projets de la petite espèce grouillante sur Terre pour son satellite dépassent ce seul retour triomphal, et dans les décennies à venir, de nombreuses missions étatiques et gouvernementales vont être lancées.

Ce nouveau rythme, beaucoup plus soutenu, va demander des efforts de coordination supplémentaires, et donc des références communes, notamment en ce qui concerne les horaires. Pour le moment, pour les chronomètres embarqués et les systèmes de communication, les missions utilisent leur fuseau horaire national. Il leur faudra perdre cette habitude non viable avec l'établissement d'un fuseau horaire spécial pour la Lune.