Avez-vous toujours besoin d'une imprimante ? Cette question inquiète ce fabricant d'imprimantes

Si vous cherchez une imprimante à petit prix, simple d’utilisation et polyvalente, la HP Deskjet 3760 est un excellent choix. Certes, elle ne comprend pas la possibilité de scanner de gros documents (puisqu’elle ne peut numériser qu’une feuille à la fois), et elle n’offre pas certaines des fonctionnalités « confortables » que des modèles plus chers proposent.

Mais même en étant positionnée en entrée de gamme, cette imprimante assure l’essentiel : des impressions de qualité suffisante pour un usage quotidien et familial, la possibilité d’imprimer des documents depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l’application compagnon, une configuration simple et rapide, des cartouches abordables…

Autre avantage : le format mini de cette imprimante la rend très pratique à installer partout, même dans les petits espaces. Elle sera ainsi idéale pour des personnes vivant en appartement, ou pour des étudiants. Somme toute, un choix idéal et bon marché pour quiconque souhaite une imprimante sans prise de tête.