Quand le patron de HP essaie de justifier l'interdiction des cartouches d'encre compatibles sur ses imprimantes

Quelle est la meilleure imprimante pour votre besoin ? Pour une utilisation personnelle et quotidienne, ou pour des impressions professionnelles et plus intensives, l’imprimante occupe toujours une place de choix dans nos foyers. Mais, pour bien la choisir, Il vaut mieux se tourner vers un modèle adapté à ses besoins, disposant des options dont on aura véritablement l’usage, et présentant le meilleur équilibre entre performance, coût des cartouches d’encre et qualité d’impression. Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleures imprimantes du moment.

