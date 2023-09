Cette nouveauté HP qui va faciliter l'impression à domicile

La marque américaine permet à qui le souhaite de compléter son forfait HP Instant Ink avec un service papier complémentaire correspondant. De cette manière, HP permet à ses clients d'être réapprovisionnés en fonction de leur utilisation, et non mensuellement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette option est disponible dès maintenant chez nous. Espérons seulement que ce nouveau forfait plutôt pratique fasse oublier les quelques soucis qu'ont connus les imprimantes de la marque ces derniers temps.