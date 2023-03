Ces nouvelles imprimantes HP sont "plus écolos", qu'est-ce que cela signifie en réalité ?

Quoi qu'il en soit, le constructeur californien scinde sa gamme LaserJet en deux. Les Color LaserJet 4200/4300 sont destinées aux petites entreprises et aux travailleurs à distance. Elles s'appuient principalement sur un design compact, permettent l'impression en couleur recto verso et la numérisation de documents, en recto verso là aussi. HP y ajoute également ses outils de sécurité HP Wolf Security et l'on y retrouve le tableau de bord HP Smart Admin pour effectuer des ajustements à la volée.

Les LaserJet Enterprise 5000/6000 sont pour leur part orientées vers les grandes entreprises et les bureaux. HP propose en conséquence certaines fonctions supplémentaires, comme la possibilité d'apporter de petites modifications sur les documents imprimables, directement depuis l'imprimante et sans PC. L'écran tactile et les commandes physiques permettent, par exemple, de surligner, de caviarder ou encore d'annoter un document sans avoir besoin de repasser par un ordinateur. HP affirme en outre que ces imprimantes offrent les plus grandes vitesses du marché en impression A4 laser.