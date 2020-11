Epson lance son service d’abonnement ReadyPrint en France

C’est la promesse de l’offre d’abonnement ReadyPrint Flex d’Epson. Suivant l’imprimante Epson que vous utilisez, compatible avec le service, et le nombre d’impressions prévu, l’offre débute à 1,99 € par mois. Il n’y a pas de frais supplémentaires. Pour ce montant, avec une imprimante de la gamme WorkForce ou Expression Home, vous pourrez imprimer jusqu’à 30 pages par mois. Si vous n’utilisez pas entièrement le forfait, il est reportable jusqu’à 2 mois. Epson propose également un forfait 50 pages par mois pour 2,99 € et 100 pages par mois pour 4,99 €. Et si vous pensez avoir besoin de plus, vous pourrez choisir un forfait supérieur. Et si c’est occasionnel pour quelques pages de plus, vous pourrez le faire pour 0,10€ par page supplémentaire.