Certaines imprimantes HP n’ont plus de port USB… enfin si, mais caché sous un sticker

En favorisant l'utilisation réseau de ses imprimantes, HP espère vraisemblablement pousser plus d'utilisateurs à télécharger son application d'impression et à s'inscrire au service de Cloud qui va avec. Une approche trompeuse, et à moindres frais, qui n'est pas passée inaperçue.

« Aucune entreprise ne va réécrire son micrologiciel pour supprimer la pile USB. Il est encore plus coûteux de revoir la conception du matériel pour se débarrasser physiquement du port USB. Ils ont donc opté pour l'option la moins chère, un petit autocollant », poursuit le même utilisateur déçu.

« Ils essaient simplement de stocker les documents de tout le monde dans leur stupide service de cloud, qu'un groupe de hackers adolescents finira par pénétrer en vue de les divulguer un jour. Ne leur donnez pas vos données ».

Tout est dit. Si vous vous trouvez dans une situation similaire… pensez donc à jeter un coup d’œil derrière les stickers.