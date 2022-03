Selon un rapport, la pandémie de COVID-19 n'a pas poussé les Français à se tourner vers l'usage de données biométriques

C'est une constante depuis plusieurs années que confirme l'enquête menée auprès de 716 Françaises et Français de plus de 18 ans et ayant mené une activité en ligne au cours des 12 derniers mois. L'empreinte digitale demeure la donnée biométrique la plus facilement utilisée par les répondantes et répondants, pour 47 % d'entre eux, suivie par le scan du visage pour 29 %, puis le scan de la voix et de la main (10 % chacun).

La principale cause provient de nos smartphones et de leur propension à proposer un déverrouillage par l'emploi de nos données biométriques. Ainsi, 74 % des répondantes et répondants déclarent utiliser au moins l'une de leurs données biométriques pour accéder au contenu de leur téléphone, assez loin devant la validation d'une opération bancaire pour 33 % et le contrôle d'identité (28 %).

Une certaine frange de sondés (38 %) estime n'avoir jamais recours à leurs données biométriques (empreinte digitale, voix, iris, etc.) au quotidien. Mais en revanche, la pandémie de COVID-19 n'a pas poussé outre mesure les Françaises et les Français vers cet usage. Par exemple, seulement 13 % des sondés déclarent avoir commencé à utiliser leur empreinte digitale après la pandémie de COVID-19, contre 62 % avant cette dernière.