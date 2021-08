EHang fait une démonstration taille réelle du EH216F, un drone conçu pour combattre les incendies

Doté de 16 hélices, avec une charge utile de 220 kg et une autonomie de 35 km, le EH216AAV pourrait bien être le premier taxi volant autonome à entrer en service. Mais sans attendre cet éventuel succès auprès des compagnies privées et du grand public, EHang a décidé il y a un an de proposer plusieurs variantes de son EH216 aux services de secours chinois. Il y a quelques jours, l’entreprise a donc effectué une démonstration en vol, à échelle réelle, des différentes solutions qu’elle propose pour renforcer les moyens des pompiers.