Parrot automatise le contrôle des éoliennes avec ses drones

Son électronique embarquée lui offrira un certain degré d’autonomie. Le drone pourra ainsi scanner son environnement en 3D, grâce à un duo de caméras stéréos, identifier des obstacles imprévus, les contourner, et poursuivre sa mission. Il sera également en mesure de compenser automatiquement les effets du vent par exemple. Le flux vidéo obtenu, en 48 MP, sera transmis en temps réel aux opérateurs au sol, qui pourront éventuellement prendre temporairement le contrôle manuel, par exemple pour vérifier un détail non prévu avant le vol.