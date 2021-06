Le futur DJI Mini SE en fuite : 299 dollars, caméra 2,7 K, 30 minutes de vol

L’équipementier danois Epos (anciennement Sennheiser Gaming) étoffe sa gamme de périphériques pensés pour le jeu. Après des casques , tapis de souris et autres joyeusetés, le constructeur se lance dans les microphones USB pour brosser les streameurs et streameuses dans le sens du poil. Affiché à 199 €, le Epos B20 n’est certainement pas la référence la plus abordable du marché. Mais l’ambition du danois est claire : allier esthétique et performances pour s’intégrer naturellement dans l’environnement de jeu de ses futurs clients et clientes.