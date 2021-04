DJI annonce le Air 2S : vidéo 5,4K et photo 20 Mp pour le nouveau drone de la marque

DJI implémente également un nouveau zoom numérique 4x (en 4K à 30 ips, 2,7K à 60 ips), 6x (en 2,7K à 30 ips et 1080p à 60 ips) et même 8x en Full HD et à 30 ips. Le constructeur innove aussi avec la fonctionnalité MasterShots. Celle-ci crée automatiquement des vidéos montées, après une planification de la trajectoire du drone.

DJI propose par ailleurs l’encodage avec le codec H265 (consommateur en ressources machine), en plus du classique H264 (plus gourmand en espace de stockage). Et pour alimenter ce système, le drone conserve les batteries que l'on retrouvait sur le Air 2 (3 500 mAh pour 198 grammes).